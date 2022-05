Regeringens plan om kun at orientere partiledere i Hjort-sag møder hård kritik

Frygter, at det kommer ud

I et interview med Jyllands-Posten siger justitsminister Mattias Tesfaye, at regeringen støtter Rigsadvokatens indstilling.

Med andre ord vil ministeren, hvis der er flertal i Folketinget for at ophæve Venstre-nestorens immunitet, rejse tiltale.

Netop spørgsmålet om Claus Hjort Frederiksens immunitet er et ømtåleligt emne, hvor flere partier på forhånd har meldt ud, at de ikke kan tage stilling til et så vigtigt spørgsmål, hvis de ikke kender anklagen.

Men justitsministeren slår fast over for Jyllands-Posten, at der er tale om så fortrolige oplysninger, at han ikke tør dele dem med alle Folketingets 179 medlemmer.

I stedet vil Folketingets partiledere i starten af næste uge blive indkaldt til et møde, hvor Rigsadvokaten vil være til stede og gennemgå grundlaget for indstillingen. Her får partilederne mulighed for at stille spørgsmål.

»De øvrige medlemmer af folketingsgrupperne vil kunne høre deres partiformands anbefaling,« siger Mattias Tesfaye.

Hvordan skal de folketingsmedlemmer, der skal træffe en afgørelse om immunitet, gøre det uden at vide præcis, hvad Claus Hjort Frederiksen er anklaget for?

»Det er jo et atypisk forløb, vi er på vej ind i. Det er i det hele taget en atypisk sag. Folketingsmedlemmerne vil kende Rigsadvokatens konklusion – en indstilling om, at der rejses tiltale efter straffelovens paragraf 109 – og så vil de få en anbefaling fra deres partileder, som har indsigt i anklagen, og på baggrund af det skal hvert folketingsmedlem gøre op med sig selv, om de kan støtte at rejse tiltale efter Rigsadvokatens indstilling.«

Hvor meget må partilederen give videre til de andre?

»Ikke ret meget. Fordi oplysningerne er fortrolige.«

Hvad er du bange for, at risikoen kan være?

»Jamen jeg er bange for, at det, som er fortroligt, vil komme ud i det offentlige rum,« siger Mattias Tesfaye.

Får betydning for FE-chef

Det er ikke kun eksperter, som er stærkt kritiske over for, at Folketingets medlemmer ikke får indsigt i anklagen. Allerede før Tesfayes udmelding havde både Claus Hjort Frederiksen selv og hans partiformand Jakob Ellemann-Jensen opfordret regeringen til at sikre hele Folketinget indsigt i sagen før afstemningen om immunitetsspørgsmålet.

»I min optik er det utænkeligt, at Folketingets medlemmer skal stemme i blinde. Hvert eneste folketingsmedlem er alene bundet af sin egen overbevisning. Det står i rundloven, og derfor skal alle folketingsmedlemmer selvfølgelig have indblik i de sager, som Folketinget stemmer om. Det gælder også i denne sag,« udtalte Jakob Ellemann-Jensen torsdag.

Nye Borgerliges formand Pernille Vermund meddelte også torsdag, at partiet allerede har besluttet at melde fra til den planlagte orientering, fordi hun ikke mener, at man vil kunne få et retvisende billede, og fordi de ikke vil kunne drøfte det efterfølgende med eksterne.