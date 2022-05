Når Folketinget skal afgøre, hvorvidt Venstres folketingsmedlem Claus Hjort Frederiksens immunitet skal ophæves, så han kan tiltales for at have lækket statshemmeligheder, er det alle folketingsmedlemmer, der skal stemme om sagen.

Men hvis det står til regeringen, vil de langtfra alle få en orientering om, hvad det er for anklager mod den forhenværende minister, som Rigsadvokaten vil tiltale ham for.