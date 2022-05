»Undersøgelsen skal fortælle, hvem der vidste hvad hvornår. Hvordan kunne så mange patienter komme i klemme,« fortæller 2. næstformand Stine Damborg (K).

Hun forventer, der går flere måneder – måske hen mod sidst på året - før undersøgelsen er klar.

Stine Damborg mener, det var nødvendigt at placere et ansvar for amputationsskandalen.

»Vi har været nødt til at handle hurtigt og konsekvent. Som patient skal man ikke stå i den situation, at man skal være utryg i vores sundhedsvæsen.«

Lone Langballe (DF) er enig i, at det var nødvendigt at »trække en streg i sandet« og indlede en fyringssag af Ole Thomsen.

Hun nævner, at politikerne har skullet spare en milliard kroner på otte år og undervejs har haft brug for at blive informeret om, hvad besparelserne ville føre til.

»Jeg ser frem til at få kulegravet det karkirurigske område som en slags case, så vi kan finde ud af, hvordan vi skal gøre fremadrettet, så vi er mere klar over konsekvenserne,« forklarer Lone Langballe.

Hun mener ikke, politikerne har haft det fulde billede at træffe beslutninger ud fra.

Er det et demokratisk problem?

»Ja, det synes jeg. Vi er ikke fuldtidspolitikere. Vi får tusindvis af sider, vi kan læse, men vi kan ikke nå at læse bilag for alt. Så vi skal i sagen have fremlagt en risikovurdering,« siger Lone Langballe og forklarer, at regionsrådspolitikerne kun har haft indsigelser i bilag at forholde sig til.

Lone Langballe og flere andre partier er desuden klar til at sætte flere penge af til karkirugien.

Ledelsen var advaret

Det var Ole Thomsen selv, som havde sat gang i analysen, som altså nu ender med at koste ham jobbet.

Ole Thomsen har over for bl.a. Jyllands-Posten erkendt, at han i 2019 ikke lagde mærke til en advarsel om, at der blev foretaget mange flere benamputationer i Region Midtjylland end i f.eks. Region Syddanmark.

Advarslen kom fra det tværfaglige specialeråd for karkirurgi i Region Midtjylland den 3. juni 2019 i form af et fire sider langt høringssvar til en stor sundhedsplan.

Ole Thomsen opfattede det ikke som en rigtig advarsel - oplysningerne »gik under radaren,« forklarede Ole Thomsen til Jyllands-Posten.

I en senere redegørelse om forløbet hedder det, at oplysningerne ikke blev opfattet som en early warning, men som en opfordring til at gentænke strukturen i sundheds- og hospitalsplanen.

Men den forklaring holder ikke, mener sundhedsjurist på Syddansk Universitet Kent Kristensen.

»Det burde være blevet opfattet som en early warning, fordi der gøres opmærksom på en markant afvigelse i antallet af benamputationer i Midtjylland. Det skal man tage alvorligt,« siger Kent Kristensen til DR torsdag.

Gruppeformand for Venstre i regionsrådet Anders G. Christensen har tidligere over for Jyllands-Posten udtrykt ønske om ansættelsesmæssige konsekvenser i regionsledelsen som følge af amputationssagen. Han er tilfreds med onsdagens udfald:

»Der er kommet ting frem, hvor man kan undre sig over, at ledelsessystemerne ikke har fungeret bedre, og der ikke er råbt vagt i gevær klart og tydelig, så regionsrådet kunne reagere på det. Det er i sidste ende koncerndirektørens ansvar.«

Gruppeformanden vil ikke afvise, at der kan komme flere ansættelsesmæssige konsekvenser af sagen.

»Nu har vi bedt om analyse af, hvem der vidste hvad, hvornår og hvorfor. Det her er uden tvivl et wakeupcall for hele organisationen,« siger Anders G. Christensen.

Også formand for Amputationsforeningen Marianne Palm er tilfreds med, at sagen har fået konsekvenser i regionens topledelse.

»Der skulle rulle hoveder. Vi kan bare håbe på, at hele misæren betyder, at alle strammer sig an og får lavet gode forhold på karkirurgiske afdelinger i Aarhus og Viborg. Det vigtigste er, at der bliver arbejdet hurtigt, og at man har øje på den alvorlige situation, de amputerede er sat i,« siger hun og ønsker ikke at forholde sig til, om flere personer bør stilles til ansvar.