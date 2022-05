Region retter sig selv: Tal for unødige amputationer var for højt

Men det rigtige tal er 47, oplyser koncerndirektør Ole Thomsen, Region Midtjylland.

- Vi er sikre på, at det nye tal er det rigtige. Vi fik en mistanke om, at der var noget galt, og derfor blev vi enige om, at tallene skulle analyseres helt i bund.

- Det er sket en menneskelig fejl i vores indberetning af tallene, så et af hospitalerne er talt med to gange, siger Ole Thomsen.

Det vakte opsigt, da tallene kom frem, og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) efterlyste en redegørelse.

Ifølge koncerndirektøren ligger antallet af amputationer stadig højt sammenlignet med Region Syddanmark og Region Nordjylland - også efter tallet er korrigeret: