Fødevarestyrelsen fraråder at spise fisk fra Faxe Å

Der er således målt et begrænset niveau af PFAS før renseanlæggets udløb.

Fødevarestyrelsen anbefaler også, at der ikke spises kød fra Faxe Kogræsserlaug. Kvæget har nemlig gået på græs i et område, der ligger 200 meter syd for renseanlægget.

Kødet er endnu ikke blevet analyseret af Fødevarestyrelsen, men ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det alligevel, at kødet ikke spises.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at den største andel af PFAS-stofferne kommer fra Faxe Miljøanlæg, hvis spildevand ledes til Faxe Renseanlæg.