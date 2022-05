Arbejdsgivere giver lærlinge ret: Uddannelserne er for dårlige

- Det er jo det bedste bevis på, at undervisningen ikke alle steder er god nok, siger hun videre.

Hun fortæller, at mange virksomheder ikke er tilfredse med lærlingenes formåen.

- Det er generelt tilbagemeldingen, at lærlingene ikke lærer det, som virksomhederne forventer, siger Tina Voldby.

Organisationens udmelding kommer, efter at over 200 elever fra erhvervsskoler mandag kom med en kritik af forholdene på deres uddannelser. Eleverne klager blandt andet over for gammelt udstyr.

Tekniq Arbejdsgiverne er enige i, at forholdene er for dårlige. Organisationen kalder det for ”resultatet af mange års gradvis økonomisk udsultning af erhvervsskolerne”.