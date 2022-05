Bestyrelsen ønsker, at Advokatrådet skal udpege en advokat til at stå i spidsen for undersøgelsen. Den nye advokat skal lave undersøgelsen med en ekspert med indsigt i pædagogiske forhold, som ifølge Herlufsholm også vil være uvildig.

Jon Lauritzen oplyste lørdag til DR, at undersøgelsen ville gå fire år tilbage. Den skal både afdække forhold blandt eleverne, og ledelsen og de ansattes håndtering, lød det.

Advokaten kunne oplyse, at han arbejdede hen imod, at undersøgelsen skulle være færdig efter sommerferien. Hvorvidt tidsplanen holder med et advokatskifte er uvist.