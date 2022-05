Året 2021 satte bundrekord i dødsbrande

De 46 dødsbrande i fjor krævede 50 menneskeliv. Tre af brandene havde nemlig flere ofre. Dermed sætter året 2021 ikke bundrekord, for så vidt angår antallet af dræbte. For i 2019 var antallet lige nøjagtig lavere med 49.

Ser man over en længere periode på fem år, så er tendensen, at færre dør i brande. I perioden 2017-2021 døde 285 personer. Til sammenligning omkom 339 personer i flammerne i perioden 2012-2016.

Statistikkerne viser, at mænd har større risiko for at dø i en brand end kvinder. Typisk er ofrene over 50 år gamle. Ofte bor de alene, og ofte har de en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, fremgår det af rapporten "Dødsbrande i 2021", som er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen og TrygFonden.