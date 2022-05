Stifteren af Psykiatrifonden er død

Stifteren af Psykiatrifonden, Jes Gerlach, er død i en alder af 83 år.

Det oplyser Psykiatrifonden i en pressemeddelelse.

Jes Gerlach stiftede i 1996 Psykiatrifonden, der er en privat organisation, som arbejder for at hjælpe personer med eller i risiko for at få en psykisk sygdom.

Tidligere formand i Psykiatrifonden og speciallæge Anne Lindhardt fortæller, at Jes Gerlach havde et netværkstalent uden lige.