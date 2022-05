Samtidig vil styrelsen have svar på en række spørgsmål om den behandling og information, som de fejlbehandlede patienter har fået undervejs i sygdomsforløbet.

»Det er en meget trist sag, der har tragiske konsekvenser for de berørte patienter,« siger Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed og fortsætter:

»Vi har bedt Region Midtjylland om at redegøre for sagen set fra et patientsikkerhedsmæssigt perspektiv. Blandt andet er vi interesserede i at vide, hvilken information patienterne har fået, mens det har stået på. Og vi vil sikre os, at der allerede nu er taget de fornødne skridt for at undgå, at der sker noget lignende for andre patienter i fremtiden.«