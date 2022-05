Zelenskyj takkede Danmark og udtrykte et håb: En dag vil vi også fejre Ukraines fred

Han udtrykte samtidig sin dybe taknemmelighed for Danmarks støtte til Ukraine.

»Tak til hver enkelt af jer. Tak, Danmark. Slava Ukraini,« afsluttede han.

Talen blev efterfulgt af et minuts stilhed til ære for krigens ofre.

Ukraine kan regne med Danmark

Forinden havde udenrigsminister Jeppe Kofod talt på Bispetorvet, og statsminister Mette Frederiksen på Rådhuspladsen i København.

I fakkelskæret mindede statsministeren de fremmødte om, at frihed ikke kan tages for givet, men at man kan blive tvunget til at kæmpe for den.