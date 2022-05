04/05/2022 KL. 06:30

Medie: Zelenskyj og familien var minutter fra at blive fundet af russiske styrker i krigens første timer

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, fortæller i et interview, hvordan krigen har gjort ham ældre, og hvordan han frygter, at omverdenen mister interessen for det ukrainske folks kamp.