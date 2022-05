Amnesty vil have menneskerettigheder påtalt under Modi-besøg

Men menneskerettigheder bør altså også på bordet, mener Amnesty, der forud for mødet har sendt et brev med opfordringen til statsminister Mette Frederiksen (S).

- Vi har sendt det brev, fordi vi synes, det er vigtigt, at en statsminister bruger enhver anledning til at gøre opmærksom på i sine møder med fremmede landes statsoverhoveder, når der sker markante overtrædelser af menneskerettigheder. Og det må man sige, at det sker der i Indien.

- Derfor synes vi, at det er vigtigt, at statsministeren - ud over at indgå gode aftaler for Danmark om miljø og klima - også bruger anledningen til at sætte foden ned og sige, at det går ikke, at Indien ikke overholder menneskerettighederne, siger Vibe Klarup, generalsekretær i Amnestys danske afdeling.