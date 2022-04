Siden Rusland påbegyndte sin invasion af Ukraine den 24. februar har tusindvis af udlændinge meldt sig under den ukrainske fane for at hjælpe med at forsvare landet mod den indtrængende aggressor. Heriblandt flere danskere. Ukraines ambassade vurderede den 10. marts, at op mod 100 danskere på daværende tidspunkt var rejst til landet for at kæmpe mod russerne.

Ifølge Ukraines udenrigsministerium har i alt over 20.000 udlændinge tilsluttet sig den ukrainske hærs fremmedlegion, International Legion of Territorial Defense of Ukraine, siden krigens start. Det har det ukrainske medie The Kyiv Independent tidligere beskrevet.