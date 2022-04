Men sådan går det langt fra i alle sager.

Af de i alt 876 adfærdsafgørelser, som DUP undersøgte i 2021, udtalte tilsynet kritik i 15 af dem.

En af de sager, hvor klagen blev afvist, er en sag, hvor en borger ikke ønskede at aflevere sit pas eller kørekort til en paskontrol ved den danske grænse, hvis ikke politibetjenten sprittede hænderne af først.

Borgeren klagede over, at betjenten skulle af truet med at give en bøde på 2.000 kr. og opført sig arrogant, mens en anden betjent i nærheden skulle have åbnet sikringen på sin peberspray.

Betjentene havde en anden oplevelse af forløbet.

»Politiklagemyndigheden fandt på baggrund af de uoverensstemmende forklaringer, at der ikke var grundlag for at udtale kritik af politiets adfærd over for borgeren,« fremgår det af årsrapporten.

Et andet eksempel er en sag, hvor politiet var blevet kaldt ud til et boligkompleks, fordi en nabo havde klaget over larm.

»Your relationship between you and your neighbour is your bullshit, « sagde betjenten til klageren og tilføjede:

»If you don’t like loud music, you can just move out from our contry« og »Do not call us, you are just wasting our time. «

Ifølge politibetjentens forklaring var han udfordret af, at samtalen skulle foregå på engelsk. Desuden mente politibetjenten at have sagt, at klageren skulle flytte på landet, og ikke ud af landet.

Den forklaring godtog tilsynet, og sagen fik ikke yderligere konsekvenser.