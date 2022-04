Tiltale: Kvindelige soldater krænket af overordnet i Irak

Manden, der var overordnet gruppefører, spurgte ifølge anklagemyndigheden på et tidspunkt en kvindelig underordnet, om ”hun gerne ville bolle med ”tanknegeren””, og om ”hun gerne ville have en trekant med polakkerne”.

Om to andre underordnede skal han have sagt, at han ”kunne bruge dem til at tømme sig i, når han havde frustrationer”, lyder det i anklageskriftet.

Den straffemæssigt alvorligste anklage handler om ulovlig tvang.

På et tidspunkt skal han angiveligt have trukket en soldat ind på hendes værelse, skubbet hende ned på en seng, låst døren og spurgt: ”Er det nu?”

Af anklageskriftet fremgår det, at han fortsatte sin adfærd, selv om der var klaget over ham.

I et forhold er han tiltalt for at have udsat en underordnet for grove krænkelser, og for at gøre grin med at hun tidligere havde indberettet ham for krænkende adfærd.