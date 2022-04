Nyligt interesseret hanpanda giver håb om pandaunger i Zoo

Kan tredje gang blive lykkens gang?

Dyrlæge og zoologisk direktør i Zoologisk Have i København Mads Bertelsen tør i år at udtrykke et spinkelt håb for, at parringen mellem havens to pandaer, Mao Sun og Xing Er, endelig vil lykkes.

- Mine forhåbninger var meget lave indtil i går (fredag, red.), hvor jeg så, at hannen altså virker mere interesseret end tidligere. Så lige nu vil jeg sige, at jeg har et spinkelt håb, siger han.