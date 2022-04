Parringssæson på vej: Med importeret urin håber Zoo på pandababy

Pandaer er notorisk svære at få til at parre sig. Vinduet for en parring er kun en lille håndfuld dage om året, når dagene begynder at blive mere solrige.

Københavns Zoo gør derfor alt, hvad de kan for at få det til at lykkes.

- Det vi også har gjort anderledes i år, er, at vi venter længere på at lukke dyrene sammen. De sidste par år har vi forsøgt at lade dyrene være sammen forholdsvist længe for at skabe en naturlig interesse, men i år venter vi, til vi er et lille stykke inde i brunstperioden siger Mads Bertelsen.