21/04/2022 KL. 11:54

Hymns from Nineveh mener, at SF’s kulturordfører, Charlotte Broman Mølbæk, boykotter det. Boykotter andre kulturordførere kunstnere?

Flere kulturordførere kan godt forestille sig at boykotte en kunstner for ikke at give støtte til noget, de er meget uenige i. Men det er ikke »sort/hvidt«.