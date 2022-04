Per Schultz Jørgensen beskriver, hvordan der i tidligere generationer var en anden rytme, der bandt hverdagen sammen i familierne. Det handlede om, at have en tilknytning til et lokalområde, om at forældrenes arbejde var synligt, og at en af forældrene desuden ofte gik hjemme, i hvert fald i en del af børnenes hverdag.

»I dag er børn påvirket og formes mere end nogensinde af deres jævnaldrende frem for af forældrene, som må erkende, at de kulturelt set mere eller mindre er hægtet af. Og når børn og forældre er sammen i hjemme, befinder de sig en del af tiden i hver sin boble med digitale medier – bl.a. fordi det jo er blevet muligt at være sammen med sine venner på afstand.«

Historiens betydning

Historiker og lektor emeritus Michael Böss har skrevet bogen ”Det Demente Samfund”. En central pointe i den er, at ethvert samfund er historisk. Det kræver derfor, at dets befolkning er historiebevidst, og at det er op til både forældre, skoler, medier og folkeoplysning at skabe og bevare den historiske bevidsthed.

»En af konsekvenserne af at leve i et rent ”nutidssamfund” er, at man ikke bruger fortiden som en ressource. Altså som en hjælp til at forstå, hvad der sker i nutiden,« siger Böss, som i sin bog skriver, at historieløshed kan få os til at tro på, at »alting sker af nødvendighed«.

Historiebevidsthed kan derimod få os til at forstå, at vi kan forandre verden, og at vi har et historisk medansvar.

»Jo hastigere udviklingen i samfundet foregår, des mere tilbøjelig vil den nye generation være til at beskylde forældrene for at leve i fortiden. Ikke desto mindre gør netop den hast, hvormed forandringer sker i dag, behovet for at skabe kontinuitet mellem fortid og nutid vigtigere. Også for at kunne forstå, hvem vi er,« siger Böss, som peger på, at udfordringen engang var, at forskellige klasser i samfundet ikke forstod hinanden.

Den gælder stadig, men i dag er der også en forståelseskløft mellem generationer – f.eks. når unge siger, at deres forældre har skabt klimaproblemerne.

»Men det kræver jo ikke megen historisk viden at forstå, at problemerne går helt tilbage til Den Industrielle Revolution, dvs. til anden halvdel af 1700-tallet. I stedet for at gøre klimakrisen til en generationskonflikt, bør vi derfor arbejde sammen på tværs af generationerne for at løse den på en fornuftig måde. For der ligger jo ingen løsning i at genskabe et samfund, hvor gennemsnitslevealderen er 40 år.«