18/04/2022 KL. 20:30

Partier: Ja til dyrere smøger, nej til at forbyde helt unge at købe alkohol

Nu begynder politikerne at krydse klinger om en kommende sundhedsreform, og konturerne af et flertal for en pris på 80-100 kr. for en pakke cigaretter begynder at tegne sig.