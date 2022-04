Danmark vil have klimamærke på mad som første land i verden

Ifølge Politiken pønser EU også på et klimamærke. Men det skal først sættes i gang i 2024, og det vil Rasmus Prehn slå.

- For os har det været vigtigt, at vi kommer først. At Danmark bliver det første land i hele verden, der har et klimamærke. For det er også en måde at signalere til omverdenen, at vi er helt fremme, når det handler om den grønne omstilling.

Han ser gerne, at et EU-klimamærke på mad lader sig inspirere af et dansk klimamærke.

- Hvis det så er sådan, at EU kommer med et mærke, der kan leve op til de standarder, vi ønsker, så må vi samarbejde med dem, siger Rasmus Prehn.

Forbrugerrådet Tænk siger til Politiken, at et klimamærke ”skal vejlede og ikke være markedsføring”.

- Det vil efter vores vurdering være vildledende, hvis et stykke oksekød mærkes som lidt bedre end et andet stykke oksekød, uden at man kan se, hvor stort klimaaftrykket er i forhold til for eksempel kyllingekød, siger rådets formand, Anja Philip, til avisen.