Kortlægning: Millioner samles i digitale medborgerhuse på Facebook

- Det gamle forsamlingshus var et sted, hvor man holdt møder, men det var også et sted, man havde klubber, snakkede, strikkede, og nogle viste film fra andre lande. Det er mange af de samme ting, der går igen de her steder.

- Der er en enorm aktivitet i de her grupper, fordi der bliver lavet cirka 90.000 opslag og kommentarer hver eneste dag i gennemsnit, siger Anders Hede, forskningschef i Trygfonden.

Han mener, at et stærkt fællesskab blandt mennesker i eksempelvis samme geografiske område kan være med til at skabe lokal udvikling og tryghed.