Mange forsinkelser i retten - anklagere er en del af årsagen

- Jeg er ikke overrasket over, at nogle tiltalte vil forsøge at undslå sig rettens behandling, men at anklagemyndigheden sender sager videre, som de ikke kan møde op til, er også uanstændigt, skriver Karina Lorentzen Dehnhardt i en kommentar.

I øvrigt viser analysen, at der i den undersøgte periode sidste år var ret store forskelle mellem de enkelte byretter.

Hillerød, Odense, Bornholm og Viborg lå bedst. Her blev der aflyst mellem 11 og 21 procent af de planlagte retsmøder. Omvendt var Holbæk, Glostrup, Sønderborg mest plaget. Her blev mellem 46 og 38 procent aflyst.

- Vi kommer til at kigge på, om de retter, der har de pæneste tal, agerer anderledes end de andre retter. På den måde kan man finde ud af, om der er noget, man kan lære, siger udviklingsdirektør Merethe Eckhardt i Domstolsstyrelsen.