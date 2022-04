Jobbank skal få pensionerede pædagoger til at hjælpe ukrainere

Elisa Rimpler påpeger samtidig, at jobbanken er en midlertidig løsning, der ikke kan stå alene.

Hun opfordrer også arbejdsgiverne til at iværksætte en række andre tiltag for at frigøre flere pædagogtimer. Det kan for eksempel være udbetaling af ekstra ferie og afspadsering.

- Meldingen fra regeringen og KL (Kommunernes Landsforening, red.) er jo, at det ikke er penge, men kvalificerede medarbejdere, der mangler. Derfor er vi nødt til at skrue på alle håndtag for at finde dem, siger hun.