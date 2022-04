12/04/2022 KL. 11:04



Selvmordslægen tabte ved menneskerettighedsdomstol: Afviser at stoppe med at vejlede i selvmord

Svend Lings fik tirsdag ikke medhold af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i, at hans ytringsfrihed blev krænket, da han ved Højesteret blev dømt for at medvirke til selvmord og selvmordsforsøg.