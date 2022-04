Udvisningsdømt iransk kvinde har fået udsat tvangsudsendelse

Ifølge flygtningeorganisationen Trampolinhuset har en række anonyme kilder oplyst, at kvinden under anholdelsen blev bedøvet mod sin vilje, da hun blev forsøgt ført bort for at blive udvist.

Det har både politiet og Hjemrejsestyrelsen dog afvist.

Efter anholdelsen blev kvinden og hendes tre børn sat på et fly mod Iran. Under en mellemlanding skar hun sig selv med en flaske og blev derefter fløjet tilbage til Danmark, hvor hun nu sidder frihedsberøvet.