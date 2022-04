En del af problemet er det, der er blevet beskrevet som et karakterræs. Unge går i dag for meget op i at få høje karakterer, og det er baggrunden for det forslag, som Reformkommissionen præsenterede for nylig, og som går ud på at give lige adgang til alle universitetsuddannelser for studenter med et karaktergennemsnit på 9 eller højere. En test eller prøve skal derefter fordele pladserne mellem ansøgerne.

Fire 2. g’ere fortæller efter dagens samling om deres liv og deres syn på karakterræset, mens hallen tømmes for elever. Det viser sig, at det ikke er helt så enkelt med det pres. De fortæller, at de ved, at de skal skynde sig, men de har planer om sabbatår. De har høje karakterer, men de har ikke en plan for, hvad de skal bruges til.