Det giver ikke mening, at man bliver straffet økonomisk for at hjælpe til med en samfundsopgave som den, vi står over for. Det skal kunne betale sig at arbejde, for så tror jeg også, at vi har en del pensionister, der vil være klar til at arbejde for en stund

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, René Christensen