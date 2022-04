De penge, man sparer, skal så bruges på at styrke uddannelsessystemet for alle.

Det er et forslag, som De Konservative er meget positiv over for.

Til gengæld er partiet ikke ”ellevild” med forslaget om, at et karaktergennemsnit på 9 fremover skal være nok til at komme ind på alle videregående uddannelser.

- Men vi har lovet hinanden lige at give det en genovervejelse, efter at det er blevet foreslået af den her kommission, siger Mette Abildgaard.

Astrid Carøe, som er SF’s uddannelsesordfører, var en af dem, som kommenterede SU-forslaget, inden det var fremlagt af kommissionen.

Hun forklarer, at netop forslaget om at gøre SU til et lån har været diskuteret mange gange før, ligesom at SF også har afvist det mange gange.

- Det her er hverken et nyt forslag eller særligt idérigt at foreslå noget, der er blevet foreslået igen og igen, siger Astrid Carøe.