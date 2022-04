Den russiske ambassade i København har fungeret som base for en lang række efterretningsofficerer, der har udført spionage på dansk jord under dække af at være diplomater.

Det er ifølge regeringen årsagen til, at Danmark tirsdag valgte at udvise 15 russere, som nu har to uger til at pakke deres ting og forlade landet. De 15 udgør halvdelen af Ruslands 30 mand store diplomatstab på ambassaden, oplyser Udenrigsministeriet.