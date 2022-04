Politisk uenighed fører til ny regeringskoalition i Grønland

- Det kunne ikke undgås at lægge mærke til, at vi og Naleraq kom længere og længere fra hinanden rent politisk.

- Nu danner vi en ny koalition for at samarbejde om at sikre bedre vilkår for borgerne, siger Múte B. Egede ifølge Sermitsiaq på et pressemøde mandag eftermiddag dansk tid.

IA og Siumut har forhandlet hen over weekenden om en samarbejdsaftale.

De to partier har tilsammen et komfortabelt flertal i det grønlandske landsstyre med 22 ud af 31 pladser.

Partierne vil ifølge samarbejdsaftalen arbejde for mere frihed til befolkningen, flere i arbejde og bedre vilkår for pensionister.