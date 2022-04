05/04/2022 KL. 06:30

For abonnenter

Ny advarsel fra klimapanel: Her er svar på fem helt centrale spørgsmål

Gang på gang advarer FN’s klimaeksperter om, at det haster med at nedbringe udledningerne af drivhusgasser. Her er et bud på, hvorfor emnet er så centralt i klimadebatten.