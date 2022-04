Guldborgsund Kommune har handlet stik imod egne retningslinjer i sagen om brug af ugyldige dokumenter i bortadoptionssager.

Det kan Jyllands-Posten afdække på baggrund af en aktindsigt i en faktura til kommunen.

Fakturaen dokumenterer, at Guldborgsund Kommune er fortsat med at bruge et udskældt firma i 2021, selv