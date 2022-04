Minkavlernes formand: Der er ingen fremtid for minkerhvervet

- Da vi stoppede i 2020 var vi verdens bedste. Vi fik 100 kroner mere per minkskind end resten af verden. Derfor kunne vi være i Danmark på trods af et højt omkostningsniveau, siger han.

- Hvis man skal starte op igen, vil man ikke kunne få det samme for skindene.

Grunden til, at avlerne ikke vil kunne forvente de samme gode priser, er ifølge Tage Pedersen, at avlsdyrene blev slået ned, da regeringen i 2020 besluttede, at alle mink skulle slås ned. Det skete dengang af frygt for nye mutationer af coronavirus.

Det danske minkerhverv havde gennem årtier fremavlet mink, der gav bedre skind.

- Avlsdyrene var vores motor. Vi var langt bedre end alle andre i verden, siger Tage Pedersen.