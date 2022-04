Telefonen var sat til salg for 3.500 kr. på Facebook Marketplace, og Svend Aage Christiansen havde slået 500 kr. af prisen, da han kørte mod Fyn for at hente den.

Svend Aage Christiansen troede, at han havde gjort en fornuftig handel, da han for godt to år siden købte en brugt iPhone 10 i fødselsdagsgave til sin kone. Hvad han ikke vidste dengang var, at telefonen var en del af tyvegods fra et transportfirma, som havde fået stjålet 50 telefoner.