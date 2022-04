Roman og Nazar Sherstiuk taler ikke dansk endnu – men de taler basketball

Det er svært at skille ukrainske Roman Sherstiuk ud fra de andre børn omkring ham. De er også klædt i farverigt basketballtøj. De løber også rundt med hver deres bold, som hamres i halgulvet i rytmiske gentagelser, til de er tæt nok på en af basketballkurvene til, at deres små arme kan kaste bolden helt op i nettet.

Men ingen af de andre børn boede for få dage siden i en flygtningelejr. Ingen af de andre børn flygtede for få uger siden fra bomberne, der regner over hans hjemland. Ingen af de andre børn har en far, der gennemlever en hverdag i krig.