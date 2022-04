Ukrainske mødre kan få en vigtig rolle på danske folkeskoler

Børnene bliver indkørt i skolerne i to spor: Dels i almindelige skoleklasser, dels i særlige modtageklasser, forklarer Thomas Gyldal Petersen.

En åbenlys udfordring for skolevæsnet er, at børnene ikke taler dansk. Dertil kommer, at de som flygtninge kan have svære traumer med i bagagen.

Begge dele skal skolerne tage højde for. Det kræver blandt andet kompetente lærere, pædagoger og ukrainske tolke - og det er faggrupper, som ikke ligefrem hænger på træerne i Danmark.

- Den helt store udfordring er rekruttering af den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Det er det springende punkt. Vi er i en situation, hvor vi er tæt på kapacitetsgrænsen. Derfor er der ikke megen ledig kapacitet at tage af.