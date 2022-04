Siden statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale 2020 lagde op til, at kommunerne i højere grad skal gøre brug af tvangsbortadoptioner, er antallet af bortadopterede børn steget markant. I de sager, som Anette Faye Jacobsen har læst, har hun analyseret myndighedernes vurdering af forældreevnen hos børnenes mor og far.

»I flere sager slår det mig, at familierne ikke har fået en reel chance. Nogle af dem har en forældreevne – den er ikke stor, men forældrene er lydhøre over for fagpersonernes råd og vejledning, og der kan ligge gode udtalelser fra et mor/barn-hjem, som alligevel ikke får nogen indflydelse,« siger Anette Faye Jacobsen.

Hun mener at have set eksempler på, at kommuner vælger materiale, som passer til deres beslutning om at bortadoptere, og hvor forældrenes fortid bliver afgørende.