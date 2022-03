15 nye maskiner skal registrere ukrainske flygtninge hurtigere

15 nyindkøbte maskiner skal hjælpe Danmark med at få bugt med måneders ventetid for ukrainske flygtninge, der forsøger at få opholds- og arbejdstilladelse i landet.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), skriver Avisen Danmark.

De mobile maskiner kan placeres rundt om i landet og hjælpe Udlændingestyrelsens fem borgerservicecentre med at få registreret de mange flygtninge, så de kan komme i arbejde, skriver mediet.