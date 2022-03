Thyborøn-borgere frarådes at spise hjemmedyrkede grøntsager

- Det betyder, at borgerne i Thyborøn i de berørte områder ud fra et forsigtighedsprincip ikke anbefales at spise hjemmedyrkede afgrøder fra haven, siger Claus Borg, direktør for teknik og miljø i Lemvig Kommune, i en pressemeddelelse.

Det gælder ikke grøntsager, der er dyrket i plantekasser i drivhus og er vandet med drikkevand fra husstanden. For forureningen er ikke konstateret i drikkevandet.

Borgere, som har oksekød eller fuglevildt fra Harboøre Tange liggende i fryseren, bør desuden kassere det for en sikkerheds skyld.