Tibet-aktivist håber på kritisk lys på udenrigspolitik

- Forhåbentlig kan det føre til et kritisk lys på den danske Kina-politik. Den har været alt for eftergivende i alt for mange år, mener Anders Højmark Andersen.

Tibetkommissionen har undersøgt kinesiske besøg siden 1995. Både når det gælder politiets optræden og andre statslige myndigheders håndtering.

11 tidligere ministre har været blandt de afhørte, og jævnligt har spørgsmålene kredset om det store billede. Nemlig om Danmarks frygt for at tirre Kina. For eksempel ved at mødes med Dalai Lama, tibetanernes åndelige overhoved.

Gennem årene er Kinas vrede taget til. I 2000 var der ingen voldsomme protester, da Dalai Lama mødtes med regeringen. Tre år senere blev det mere diskret, da daværende udenrigsminister Per Stig Møller (K) sagde ja til en samtale. Der blev drukket te og spist kage på Ninas Naturcafé i Kirkelte i Nordsjælland.