Om aftenen ler de af, hvordan de udtaler ord på hinandens sprog. Om morgenen græder de, fordi nattens kampe har ført til mere død og ødelæggelse i Ukraine. Der er ingen ly for pressens dækning af krigen. Natten til onsdag mistede en af de ukrainske gæster sin ven, da deres hjemby, Mykolaiv, igen blev bombet.

»Vi griner og græder hver dag. Vi er begyndt at sætte utrolig meget pris på, hvor privilegerede mennesker vi danskere i virkeligheden er. Ukrainerne er meget kede af det, og vi føler selv afmagt. Det er godt at have en opgave, for nu har vi seks ukrainere, vi kan gøre det godt for,« siger Katharina Overgaard, som sammen med sin mand, Jacob Overgaard, er værtsfamilie for seks ukrainske flygtninge.