Kritikken føg, da naturnational-parker var på tegnebrættet: Da listen var klar, skruede oprevne borgmestre ned for kritikken

Idéen om naturnationalparker er hverken vokset op i Læsø-borgmester Tobias Birch Johansens (V) eller Thisted-borgmester Niels Jørgen Pedersens (V) have – alligevel stod det torsdag klart, at det var i netop deres baghaver, at 2 af de 10 nye naturnationalparker skal placeres.

De to Venstre-borgmestre er ikke ligefrem begejstrede,