SSI: Op mod 70 pct. har haft corona siden november

Samtidig giver forskningen et nyttigt overblik inden for sundhedsvæsenet. Det fortæller professor på Aarhus Universitetshospital Christian Erikstrup.

- I takt med at færre nu testes for covid-19 med antigen- eller PCR-test, er vi glade for at kunne følge udviklingen i forekomsten af smitte med denne undersøgelse over de næste uger, siger han.

I uge 9 fik 5.771 bloddonorer undersøgt deres blod for antistoffer mod covid-19. I alt havde 51 procent antistoffer mod virus. Det er 17 procentpoint højere end i undersøgelsen to uger tidligere.

Fremskrives resultaterne til nu, tyder undersøgelsen på, at op mod 70 procent af befolkningen har haft corona siden november sidste år, skriver SSI.