I mere end fem år havde Jannie Larsen og hendes eksmand en tiltagende fornemmelse af, at deres datter Nanna ikke var som sine søskende og andre børn. Hun gik meget alene omkring i børnehaven, kom ofte i konflikt med de andre børn, talte med sig selv.

Men selv om de adskillige gange luftede deres bekymring og mistanke i børnehaven og siden i skolen, lød beskeden længe, at der ikke var noget galt med hende. Vurderingen var, at hun reagerede på forældrenes skilsmisse, når hun havde svært ved at sidde stille, forlod klasselokalet, forsøgte at slippe for skolen, kom på kant med andre børn, og var kortluntet og aldeles udkørt efter hver eneste skoledag. Et utal af møder blev holdt med pædagoger, lærere, PPR, skiftende psykologer, og man prøvede alverdens tiltag og indsatser af, observerede og testede. Intet hjalp.