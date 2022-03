Red Barnet tilbyder hjælp til at tage godt imod flygtninge

Det betyder, at vi kan vente skoleindskrivninger i denne uge.

Her venter en særlig opgave i klasselokalerne, forklarer psykologen, og der er flere ting, man kan gøre, for at sørge for, at det går så godt som muligt.

- Helt konkret kan man som lærer give et barn, der kommer ind i klassen og måske ikke kan tale dansk endnu, en ”buddy” - altså en god ven, som kan hjælpe og vise, hvordan skolen fungerer, siger Ane Lemche.

- Derudover kan man hjælpe til med at lave legegrupper eller andre initiativer, der kan ryste børnene lidt sammen.