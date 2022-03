En menneskestrøm på størrelse med indbyggertallet i Skive ventes i de kommende uger og måneder at krydse den danske grænse som ukrainske flygtninge, og de ca. 20.000 nye borgere skal have både tag over hovedet, helst et arbejde og for manges vedkommende gøre brug af de klassiske velfærdsydelser som daginstitutioner, skoler og sundhedsydelser.