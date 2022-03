20/03/2022 KL. 11:15

Influenzavaccine har ingen effekt for nogle aldersgrupper

Mens influenzasmitten fordobles uge for uge, viser nye beregninger fra Statens Serum Institut (SSI), at vaccinen ikke har nogen effekt mod smitte for folk i aldersgruppen 45 og derover. Influenza-ekspert forudser en stigning i antal indlagte. Forkert timing og drilske mutationer er en del af ligningen.