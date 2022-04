22/04/2022 KL. 09:00

Skuespilleren Jakob Cedergren er tv-aktuel i serien "Made in Oslo" om kampen for at få børn

Aktuelt portræt: I serien "Made in Oslo", der får premiere på Viaplay søndag, spiller Jakob Cedergren ægtemanden til fertilitetslægen Elin. Parret forsøger at blive forældre via kunstig befrugtning, men processen kører af sporet, røber skuespilleren, der også personligt måtte overkomme udfordringer under indspilningen af serien.